Hallan sin vida a un argentino en hotel de Medellín: van 6 extranjeros muertos en la ciudad este año

Hay preocupación en Medellín por la muerte de extranjeros en los últimos meses. Y es que desde el año 2022 se han reportado al menos 20 casos, seis de ellos en lo que va recorrido del 2023, según las autoridades. El caso más reciente es el de un argentino encontrado sin vida en un hotel.

Según informó Blu Radio , el hombre fue identificado como Óscar Marecos, de 31 años, quien presentaba varias lesiones con arma cortopunzante, cuatro en el cuello y dos más en los antebrazos.

El ciudadano argentino entró solo a la habitación del hotel la noche del pasado domingo, de acuerdo con la versión de los empleados del lugar. En el cuarto se encontró un cuchillo, estupefacientes y propiedades del occiso.

Al parecer, el hombre iba a estar alojado en el sitio hasta el 1 de mayo, día en el que viajaría a Guatapé, pero fue encontrado muerto.

Como la causa de su deceso quedó por establecer, las autoridades investigan qué le ocurrió. Según Blu radio, la hipótesis que maneja la Policía es que se trataría de un suicidio, pero continúan las pesquisas para esclarecer este hecho.

Ahora, la preocupación de las autoridades en Medellín no es menor, ya que en 16 meses se ha registrado la muerte de 20 extranjeros en la capital antioqueña.

“Ha habido un comportamiento ascendente en cuestión de muertes violentas, no solamente por asesinatos, muerte violenta puede ser consumo de estupefacientes, homicidio o un mal procedimiento estético”, señaló Carlos Calle, líder del Observatorio de Turismo Personería de Medellín.

Solo entre febrero y marzo de este año ocurrió la muerte tres norteamericanos, uno de los cuales se quitó la vida lanzándose del Hotel Nutibara, en el centro de la ciudad.

A estos hechos se suma la desaparición de un ciudadano sueco, identificado como Aref Poumizaie, de 26 años, de quien no se tiene noticia desde el 15 de abril.

Este joven estuvo viajando por Latinoamérica a través de países como Perú y Ecuador. En su arribo a Colombia pasó por Cali antes de llegar, por tierra, a territorio paisa.

Bibi Kzemi, madre del joven sueco desaparecido en Medellín, arribó al país para ponerse al frente de la búsqueda. Le contó a Noticias Caracol que “lo último que sucedió fue que él a mí el 11 de abril me envió un mensaje que estaba en Medellín, después el 13 me envió el último mensaje de texto diciendo que estaba en Medellín y que pensaba quedarse algunos días. Después de eso no he tenido noticias ni contacto”.

La mujer, que viajó desde Gotemburgo, les pide las autoridades colombiana que haya celeridad en la investigación para dar con el paradero de Aref Poumizaie.

Si tiene información que pueda contribuir a encontrar al joven sueco desaparecido en Medellín comuníquese al 5903108, extensiones 41665 – 41709 – 41825, o con la Policía Nacional.