Hallan vehículo en el que posiblemente iba mujer que fue secuestrada en Amagá, Antioquia

El carro fue encontrado en medio del río Atrato, en jurisdicción del Chocó.

Se trata de Diana María Toro Vélez, una mujer que habría sido raptada el pasado jueves a eso de las 7:00 de la noche en Amagá, Suroeste antioqueño.

Quienes la habrían secuestrado, según una primera información que circuló en redes, eran hombres fuertemente armados.

“Aún no sabemos si es o no el carro de Diana. Lo cierto es que no sabemos nada de ella aún”, afirmó un familiar de la mujer a este medio.

El Gaula del Ejército y la Policía de Antioquia investigan este caso.

Fotos: cortesía.