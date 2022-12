Han pasado tres días y el ganador del Baloto en Medellín no aparece

En la sucursal bancaria donde fue vendida la combinación ganadora no tienen pistas del nuevo millonario, quien compró el juego el martes.

El Baloto fue vendido en un centro comercial del occidente de Medellín. Las vendedoras todavía no saben en manos de quién quedó el acumulado de 62 mil millones de pesos.

“El Baloto lo vendimos el día martes, no sabemos nada todavía del ganador, estamos en su espera para que celebre”, dijo Manuela Lopera, empleada del lugar.

Quienes acostumbran a jugarlo, hoy se dan golpes de pecho, porque justo ese día no le apostaron a la suerte.

“Siempre vengo y juego acá y ese día no vine y no jugué y no me la gané”, dijo Luis Eduardo Echeverry.

Esta es la octava ocasión que el juego de azar hace millonario a un paisa.

María Clara Martínez, gerente general de IGT Colombia, dijo que “estamos muy complacidos, Colombia tiene un nuevo multimillonario, Baloto cayó en Medellín con 62 mil millones con las balotas y la súper balota número 13”.

En enero del 2014, también en Medellín, ya había caído un acumulado exactamente igual al registrado el miércoles en la noche.