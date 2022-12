Hányer Mosquera, quien golpeó brutalmente a su esposa, volvió a las canchas

Foto: Hányer Mosquera (Cen.), en el partido Jaguares vs. Águilas Rionegro del pasado 6 de noviembre en Montería. / Cortesía El Meridiano

El polémico jugador de Águilas Rionegro, Hányer Mosquera, volvió a aparecer en escena luego del video donde se le ve golpeando brutalmente a su esposa Indira Herazo dentro de un ascensor, y que se dio a conocer a mediados de octubre de este año.

Esta vez no desde una celda pidiendo perdón, sino en un estadio de fútbol en la ciudad de Montería, donde su equipo perdió un gol por cero ante Jaguares de Córdoba por la fecha 19 de la liga.

Su regreso a las canchas llegó en el completo silencio, a pesar de las fuertes críticas de la comunidad, las duras acusaciones de su esposa quien incluso declaró que quería que lo castigaran de algún modo, y la suspensión temporal que Águilas Rionegro dio a conocer el 20 de octubre.

Esto indicaría que todo se arregló. Indira Herazo recalcó, en su momento, que incluso fue agredida por su compañero estando en embarazo.

El jugador estaba cobijado con medida de aseguramiento intramural desde el 16 de octubre.

La última vez que apareció Hányer Mosquera fue a través de un video que difundió su equipo, en el que, desde una celda en el corregimiento Llanogrande, en Rionegro, pedía perdón a la hinchada, a su esposa y familia, así como su equipo.

Lo que sí está claro es que Mosquera está recibiendo tratamiento psicológico al igual que su familia.

Por otra parte, el club pidió a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Asocolfutpro) apoyar las reflexiones expuestas por Mosquera en un video.

El equipo de fútbol se pronunciará al respecto en las próximas horas.