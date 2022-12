Hasta chefs han sido descubiertos practicando cirugías estéticas: Secretaría de Salud de Antioquia

La grave de denuncia la hace el secretario de ese despacho, quien se refirió a las muertes de dos mujeres en Medellín e Itagüí recientemente.

Carlos Mario Montoya, secretario de Salud de Antioquia, manifestó que estos procedimientos “fueron realizados por personal no facultado para ello, y les aplicaron sustancias que no son aptas para ser incorporadas al organismo humano”.

Él se refiere a los decesos de Yaneth Tordecilla Vásquez y Alba Yanet Zapata Sepúlveda, quienes padecieron varios días en el San Vicente Fundación de Medellín y la Clínica Antioquia de Itagüí, respectivamente.

Alba Yanet, de 51 años, falleció después de haberse practicado un procedimiento invasivo denominado abdominoplastia para mejorar el aspecto de una cicatriz en el abdomen.

El secretario de Salud del departamento explicó por qué se repiten estos casos: “Primero, porque muchas personas que no tienen ni siquiera formación en áreas de la salud están prestando este tipo de servicios. Me explico: hay cosmetólogos, maquilladores y chefs de cocina que están aplicando estos procedimientos”.

