Hasta clases de idiomas da en una cárcel la modelo colombiana condenada por narcotráfico en China

Juliana López lleva dos años y cuatro meses en una prisión de ese país. Aprende mandarín y enseña español e inglés mientras paga una sentencia de 15 años.

Cada mes, Juliana tiene derecho a una llamada, se comunica con sus familiares y les cuenta cómo va en el presidio.

Este fue el mensaje que envió Juliana López a sus allegados desde... Esta vez envió un mensaje de Navidad, que incluye una parte en mandarín.

“Ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto me alegran a mí, las cartas las fotos todo, me hacen sentir cerca de sus días y entonces muchísimas gracias”, manifestó la modelo condenada por narcotráfico.

Alejandro Duque, entrenador de Juliana en el equipo de fútbol femenino Divas del Fútbol, habló sobre la sensación que le dejó el mensaje de López.

“Es un sentimiento encontrado, alegría de saber que está bien, en un país lejano, y la tristeza de la época que viene, navidad”, manifestó.

Además, Duque dijo que la modelo y futbolista “se está capacitando, les ayuda a los presos dándoles clases de español, inglés; aprovecha este tiempo que tiene encerrada”.

La modelo fue capturada el 18 de julio de 2015 al ser sorprendida cuando intentaba ingresar cocaína al país asiático y luego fue condenada a 15 años de cárcel.

