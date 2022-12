Hasta este sábado, registradurías entregarán cédulas por motivos de elecciones

Unas 120 mil cédulas no han sido reclamadas en las registradurías del departamento de Antioquia.

Solo en Medellín hay 40 mil cédulas represadas, en Bello hay ocho mil y en Itagüí y Envigado hay por lo menos unas cinco mil.

Según Mónica Corrales, delegada del Registrador Nacional de Antioquia, “invitamos a que la ciudadanía reclame su cédula hasta este 17 de octubre para que pueda ejercer su derecho al voto”.

La Registraduría recuerda que la libreta militar, la contraseña o las cédulas en formato antiguo no sirven para presentar en las urnas.

Por otra parte, en Sabaneta no se han reclamado dos mil cédulas; en Copacabana, 2.300; en Girardota, con 2.200; en La Estrella, con 2.300, y en Rionegro 2.500.

Las personas deben tener en cuenta que las registradurías del departamento están abiertas de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., y algunas tienen horarios especiales los fines de semana.