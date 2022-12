Hasta este viernes 15 de julio se puede pagar sin sanción impuesto vehicular

Conductores, no se descuiden con los impuestos de su vehículo que deben ser cancelados antes del viernes en Antioquia.

La Secretaría de Hacienda de Antioquia recuerda si vence el plazo y no ha cancelado le adicionarán intereses moratorios y sanción por extemporaneidad y el valor mínimo será de $149.000

La liquidación de este impuesto puede generarla ingresando a www.vehiculosantioquia.com y cancelar el valor en los siguientes bancos autorizados: Popular, Bogotá, BBVA, Occidente, Corpbanca, Bancolombia, Davivienda y Citibank.

Además están habilitados los puntos de atención de las Secretarías de Tránsito y Transporte (8:00 a.m. a 5:30 p.m. lunes a viernes), oficinas de tránsito en los centros comerciales (11:00 a.m. a 6:00 p.m. lunes a viernes y 11:00 a.m. a 7:00 p.m. sábados), y en el Centro Administrativo La Alpujarra (8:00 a.m. a 5:30 p.m. lunes a viernes y 8:00 a.m. a 4:00 p.m. sábados).

El tributo recaudado será destinado para financiar los planes de desarrollo de los municipios, los cuales se les transfiere el 20 % producto de este impuesto a Medellín y el 80 % restante al plan de desarrollo de Antioquia.