Hasta las 4:00 p.m. de hoy estos sectores de Medellín no tendrán agua por fuga en red del acueducto

Miembros de Empresas Públicas de Medellín (EPM) trabajan en la reparación de un daño registrado en la madrugada de este miércoles en el occidente de la ciudad.

Por el momento la empresa está realizando el acompañamiento de la comunidad afectada mediante el suministro de agua potable a través de carro tanques que están rotando durante el tiempo estimado de suspensión.

Estos son los sectores de la capital antioqueña en los que fue necesario interrumpir el servicio de acueducto hasta las 4:00 p.m. de este miércoles 11 de octubre:

Tanque El Rincón

- De las calles 11C Sur a 9 Sur entre las carreras 54B y 61.

- De las calles 9B Sur a 4 Sur entre las carreras 79 y 83.

- De las calles 9B Sur a 6C Sur entre las carreras 82B y 84.

- Calle 4 Sur entre las carreras 80 y 81B.

- De las calles 5 Sur a 1 Sur entre las carreras 83 y 84.

Incluye 7.996 usuarios de los barrios: El Rincón, El Rodeo, La Colina y La Hondonada.

Tanque El Rodeo

- De las calles 15B Sur a 9 Sur entre las carreras 52 y 55.

- Calle 9 Sur entre las carreras 55 y 70.

- De las calles 5 Sur a 3 Sur entre las carreras 81A y 75DA.

- De las calles 3 Sur a 2 Sur entre las carreras 79 y 79C.

- De las calles 3A SUR a 2 Sur entre las carreras 79 y 75DA.

- De las carreras 75DA a 82 entre las calles 2 Sur y 1.

- De las calles 1 a 2B entre las carreras 75CC y 82.

- De las calles 2B a 4 entre las carreras 75D y 81.

- De las calles 4 a 4F entre las carreras 78BB y 80.

- De las calles 3A a 6 entre las carreras 75D y 76A.

- De las calles 1 Sur a 5 entre las carreras 75BA y 75D.

Comprende 20.340 usuarios de los barrios: Colinas del Sur, El Rincón, La Mota, El Rodeo, Santa María No. 3, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, Cristo Rey, Loma de Los Bernal y Parque Juan Pablo II.

Tanque Altavista

- De las calles 20A a 26 entre las carreras 84 y 84BC.

- De las calles 26 a 26B entre las carreras 83B y 84.

- De las calles 26B a 32 entre las carreras 81 y 87.

- De las calles 32 a 32C entre las carreras 83 y 87A.

- De las calles 30 a 31 entre las carreras 87C y 89D.

- De las calles 31D a 31E entre las carreras 87A y 89D.

- De las calles 31B a 31CB entre las carreras 89DD y 89EE.

- De las calles 27 a 28 entre las carreras 87B y 89D.

- De las calles 29 a 27 entre las carreras 76 y 81.

- De las calles 27A a 20A entre las carreras 75 y 83.

- De las calles 20A a 4E entre las carreras 76 y 84F.

- De las calles 8 a 22 entre las carreras 72 y 76.

- De las calles 24 a 27A entre las carreras 75 y 76.

- De las calles 25 a 30 entre las carreras 76 y 81.

- De las calles 19B a 27 entre las carreras 81 y 83B.

- De las calles 18 a 20 entre las carreras 84F y 89.

- De las calles 14B a 18 entre las carreras 90 y 93A.

Cobija 35.108 usuarios de los barrios: Loma de Los Bernal, Los Alpes (Medellín), Altavista (Medellín), La Gloria (Medellín), San Bernardo, La Palma (Medellín), Las Playas, Diego Echavarría, La Mota, Granada, Belén y El Rincón.

Tanque Belencito

- De las calles 33 a 35 entre las carreras 84 y 87.

- De las calles 34C a 35 entre las carreras 87A y 89.

- De las calles 34B a 35 entre las carreras 89 y 92.

- De las calles 34B a 34C entre las carreras 92A y 93B.

- De las calles 35 a 38 entre las carreras 84B y 102.

- De las calles 37 a 39 entre las carreras 103 y 106.

- De las calles 38 a 39 entre las carreras 92 y 94.

- De las calles 35D a 39D entre las carreras 106 y 109.

- De las calles 40 a 49AA entre las carreras 101 y 102C.

- De las calles 40 a 43 entre las carreras 101A y 108.

- De las calles 43 a 45AA entre las carreras 103 y 116.

- De las calles 48A a 48DD entre las carreras 94 y 99C.

Cubre 21.964 usuarios de los barrios: Santa Rosa de Lima, Juan XXIII-La Quiebra, Calasanz Parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado (Medellín), Campo Alegre, Santa Monica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera (Medellín), Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, La Castellana, Las Mercedes (Medellín), Simón Bolívar (Medellín) y Nueva Villa de Aburrá.

Cualquier información adicional se puede consultar en la línea de atención al cliente 44 44 115.