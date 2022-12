Hasta los niños son protagonistas de robos en locales comerciales

En Noticias Caracol hemos repetido en diferentes ocasiones que hay ojos por todos lados, cámaras de seguridad en cada rincón. En esta ocasión, tres videos muestran el momento donde se ven dos hombres robando en diferentes locales comerciales, en uno, el más indignante, un niño de aproximadamente once años es el protagonista.

El niño entra al local y ve que la mesa no tiene botón de alarma. Mientras los adultos entretienen a la vendedora y a un pintor que está en el sitio, el menor sigilosamente saca el dinero.

Hugo Díaz, secretario de Gobierno de Bello, afirma que “este es el primer caso que observamos con este tema de este niño. Vamos a hacerle seguimiento”.

Pero esta no es la primera vez que roban al dueño de la óptica. En otra ocasión, un vendedor de incienso se llevó unas gafas. De la misma manera disimulada como otro hombre se robó un celular en el centro de Medellín. El robo de móviles aumenta.

Natalia Patiño, habitante de Medellín, afirma: “uno no puede salir tranquilo porque le quitan el teléfono, lo jalan si no es que lo chuzan”.

Según las autoridades, la cifra de hurto a personas se ha incrementado, pasando de 3.000 en el año pasado hasta el mes de septiembre a aproximadamente 5.000 en el mismo periodo de este año.