Hasta septiembre estará prohibido el parrillero hombre en Envigado

En Envigado, según cifras oficiales, 39 personas fueron robadas por delincuentes en motocicleta este año.

Estas cifras motivaron a las autoridades a extender la prohibición del parrillero. Ponerle cerrojo al municipio para que delincuentes de otros lugares no lleguen a robar en sus motocicletas es el objetivo.

“Sabemos de los esfuerzos de cada municipio, pero tenemos que decir lamentablemente que estas personas se ha podido detectar que no son de Envigado”, señaló Jairo Jiménez, Secretario (e) de Seguridad.

La medida de control tiene voces a favor y en contra dentro del municipio. Los motociclistas alegan que están siendo estigmatizados.

“Puede que sea buena pero no todos los motociclistas o parrilleros somos sicarios, aquí hay gente trabajadora y que necesita movilizarse en su moto”, aseguró Ramiro Arango.

Ante las críticas, la Alcaldía de Envigado aclara que hay excepciones: padres de familia que transporten a sus hijos, empresas de vigilancia o vehículos medicalizados, pueden diligenciar sus permisos.

“Pueden hacer la solicitud a la Secretaria de Seguridad y convivencia acá les estaremos resolviendo el tema y seguramente tendrá un final positivo”, dijo el funcionario.

Quien incumpla la medida se exponen a la inmovilización de la moto y a una multa de 390.621 pesos.



Ciudadano metropolitano, recuerda que desde el 6 de abril entró en vigencia la restricción temporal de parrillero hombre en la Ciudad Señorial hasta el 5 de septiembre (6 meses de implementación) de 2018.

Conoce todos los detalles de la medida aquí 👉🏻https://t.co/ytlEyGr8kT pic.twitter.com/L0xForiflW — Alcaldía Envigado (@AlcaldiaEnv) April 7, 2018