“Hay arrogancia y soberbia en los directivos de Nacional”: secretario de Gobierno de Medellín

Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín, aseguró en entrevista con Noticias Caracol que “hay arrogancia y soberbia en los directivos del club Atlético Nacional” tras los desmanes que protagonizaron el domingo en el estadio Atanasio Girardot hinchas de la tribuna sur.

El saldo de estos hechos es de 89 personas heridas, entre ellas alrededor de 30 policías y decenas de hinchas. Hubo tres traslados médicos y “8 personas capturadas que serán judicializadas y deben ser sancionadas”, indicó Ramírez.

Además de “daños a la infraestructura, cámaras destrozadas, torniquetes destrozados”, agregó el funcionario.

Ramírez había declarado que “sí queremos que quede muy claro que se establezca la responsabilidad de los directivos del club Atlético Nacional en estos destrozos, en las lesiones de los policías, en jóvenes lesionados, en jóvenes ensangrentados, por la renuencia también de un club a escuchar a su hinchada”.

Frente a esto, este lunes dijo en Noticias Caracol que “no se trata de culpas, se trata de establecer responsabilidades. ¿Se pudo haber evitado los hechos de ayer en el estadio y quién los pudo haber evitado? Sí se pudieron haber evitado, durante toda la semana estuvimos llamando al club Atlético Nacional para que se sentara en una mesa de diálogo con una parte muy importante de su hinchada, que son las barras, para que generaran acuerdos sobre temas fundamentales y para que de esta forma, pues, evitaran los hechos que se generaron el día de ayer”.

Asimismo, se refirió a la decisión de suspender el partido por parte de la Dimayor.

“Nosotros como Alcaldía no somos los llamados a suspender los partidos, yo creo que mientras haya la voluntad de los equipos a jugar el partido y de la Dimayor de sostenerla (...) En últimas, ayer quien canceló el partido ya cuando se habían dado los desmanes incluso es la Dimayor, no es la Alcaldía quien toma la decisión. Nosotros les proporcionamos las condiciones de ciudad en cuanto al orden para que el evento se pueda realizar, 800 policías dispone cada partido la ciudad para acompañar el fútbol para que un evento, que es de un privado, se pueda desarrollar en las mejores condiciones. Son 800 policías que Medellín saca de las calles y los pone en el estadio a cuidar un evento privado”, aseguró.

Frente a las diferencias entre la barra Los del Sur y el club, el secretario señaló: “He acompañado las mesas de diálogo, que no son nuevas. Lo que pasa es que a quienes llegaron apenas ayer a esa discusión cuando se presentan estos hechos lamentables y desafortunados, en el fondo lo que subyace hay arrogancia y soberbia en los directivos del club Atlético Nacional. Desde el año pasado venimos acompañando estas mesas, muchas acusaciones, algunos incluso señalan al vicepresidente de Nacional, al señor Benjamín, de ser hincha de Millonarios, de unos manejos que ellos han dado allá internamente. Lo que nosotros hemos hecho es simplemente sentarlos en una mesa de diálogo para sostener la conversación, conversación que ayer no se sostuvo por parte de Nacional, ya que no concurrieron a los espacios citados”.

En cuanto al partido por Copa Libertadores de Atlético Nacional frente a Melgar de Perú, programado para disputarse este jueves en el estadio Atanasio Girardot, aún no se ha decidido qué pasará con el encuentro.

“Eso es un tema que está en el limbo, aún no se ha definido, tenemos que definirlo mañana antes de la medianoche, ya que mañana martes hacia la medianoche debe ser entregado el estadio a la Conmebol. El alcalde encargado Óscar Hurtado, seguramente con directriz del alcalde, que se encuentra por fuera, y con el acompañamiento de él, van a tomar la decisión y mantendrán siempre constante diálogo con la Conmebol”, agregó.

Sobre las declaraciones del presidente de Atlético Nacional, quien dijo que la barra Los del Sur le estaba haciendo exigencias económicas al club y que este no podía asumir, Ramírez manifestó: “Yo lo que tengo entendido, lo que he escuchado en las mesas, es que desde hace alrededor de 20 años las barras, la hinchada, la institucionalidad, el club habían construido un acuerdo de trabajo conjunto con el club para garantizar unos mínimos en torno al disfrute del fútbol. Son 20 años de esa construcción conjunta que se han visto rotos la semana pasada por parte del Atlético Nacional. Hoy el Nacional sale a calificar ese acuerdo como una extorsión, pues llevaban 20 años pagando una extorsión. Hoy dicen que esto es de esa manera; para nosotros y, como lo hemos visto desde la institucionalidad, en todo momento, hasta hace dos días que ellos rompieron ese acuerdo era un acuerdo de cooperación y de trabajo conjunto en el que además se le daba empleo a un montón de personas jornada tras jornada. No podíamos esperar lo menos cuando hay un montón de personas que se están quedando sin trabajo, no podíamos esperar menos que los lamentables hechos que se presentaron el día de ayer”.