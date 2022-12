Hay preocupación en la ciudad por el robo de motocicletas con llaves genéricas

Aunque el delito de robo ha bajado según la Policía, se descubrió que varias motos encienden con la misma llave. Uno de los hurtos quedó grabado en video.

Sigilosamente un hombre intenta prender una motocicleta que se encuentra en una calle de la ciudad, antes de llevársela, observa que nadie lo vigile, la enciende y se la lleva.

Tomas Muñoz, promotor de seguridad ciudadana en Medellín, recibe a través de internet este tipo de denuncias.

“Todos los días tenemos muchos reportes, inclusive hemos tenido días que en una sola hora u hora y media, reportan ocho hurtos a motocicletas y vehículos”, dijo Muñoz.

Pero lo que más sorprende a este promotor de seguridad y a los motociclistas, es la denuncia de Jonathan Muñoz, quien dice que su hermana, por equivocación, se llevó una motocicleta, parecida a la suya, de un parqueadero y que esta le prendió con la llave de su propiedad.

“La moto abrió pero se percató que no era la moto de ella y la otra muchacha se había llevado la moto de nosotros, afortunadamente ayer la moto volvió a la clínica Bolivariana con la muchacha que se la había llevado, no se había percatado que la moto no era la de ella y estaba andando normalmente en ella”, afirmó el afectado.

Este tipo de hechos es frecuente y le facilita a los ladrones el robo, dice el promotor de seguridad: “Ya llevamos reportados alrededor de 10 casos en los que se trocan las llaves, hay que mirar la responsabilidad social de las ensambladoras con el tema de las llaves porque ya se presentó un caso preciso y reportado”.

La Alcaldía de Medellín no tiene conocimiento del caso, pero resaltó que las denuncias han subido y que los robos han bajado.

Según Luis Fernando Suárez, Vicealcalde de Medellín, “en el 2013, la denuncia estaba en el 19.7%. Y este año creció al 27% lo que quiere decir que todos los mecanismos que ha impuesto la alcaldía están dando mejores resultados”.

Por el momento, las autoridades buscan al hombre que se robó la moto y analizan nuevas estrategias con el sector privado para evitar que la llave de una moto, sirva para otras de similares características.

Este año hubo una disminución del 11% en el robo de vehículos, según el DANE.