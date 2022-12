Hay unas 4 mil vacantes de empleo en el Valle de Aburrá

Gracias a convenios realizados entre centros de empleo y empresas privadas, muchos jóvenes pueden conseguir su primer trabajo en el Valle de Aburrá.

Así lo asegura la Unidad de Servicios Públicos de Empleo. En Medellín hay hoy, por lo menos, unas 4 mil vacantes , tanto para bachilleres como para profesionales.

“Tenemos empleo en el sector de la construcción, como auxiliares administrativos así como en call center, se necesitan vendedores de almacén y puerta a puerta”, puntualizó Héctor Fabian Sánchez, coordinador general Centro de Empleo.

Para acceder a las ofertas, los jóvenes deben acercarse a una Unidad de Servicios Público de Empleo, llevar su hoja de vida y con la ayuda de un orientador podrá inscribirse y buscar en dónde encaja su perfil profesional.



Algunos puntos de recepción de hojas de vida en Medellín son:

Parque Biblioteca Belén

Carrera 76 No 18A-19

(4)3858568 – (4)3858567

sandra.ramirez@medellin.gov.co ciudadempleo@medellin.gov.co

Comfama

Carrera 44 No. 48-18 Oficina 101 Claustro San Ignacio

(4) 2162900 Ext. 6909

agenciadeempleo@comfama.com.co

Comfenalco Antioquia

Cra. 49 NO. 54-63 Sede Parque Bolívar

(4) 4449184 Ext. 4141 -4142 - 4121

agenciadempleo@comfenalcoantioquia.com

Sena

Calle 51 No 57-70

(4) 5760000 Ext. 42157 - 42077 - 42215 - 42144- 42215

speantioquia@sena edu