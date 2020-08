“He sido declarado paciente no COVID”: gobernador (e) de Antioquia se recupera del coronavirus

Luis Fernando Suárez, gobernador (e) de Antioquia, indicó que se recupera del coronavirus y fue declarado paciente no COVID.

“Sigo evolucionando muy favorablemente. Hoy es mi día número 12 y he sido declarado paciente no COVID, es decir que ya no trasmito el virus, ya no trasmito la enfermedad”, aseguró en un video que compartió en su cuenta de Twitter.

Buenos días. He sido declarado ya paciente NO COVID. Esto quiere decir que no transmito la enfermedad. A todos gracias por su buena energía. Y a cuidarnos. Todos tenemos que poner de nuestra parte para contener el virus. pic.twitter.com/TkCDRMvcw2 — Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) August 3, 2020

Desde su hospitalización el pasado viernes, luego de presentar una disminución en su capacidad respiratoria, el mandatario informó día tras día a los antioqueños sobre su estado de salud.

“Me han pasado a una habitación de pacientes no aislados. Un paso más adelante en mi proceso de recuperación, desde ayer me retiraron el oxígeno y he respondido muy favorablemente”, indicó.

El gobernador (e) ha sido reiterativo en su llamado a la ciudadanía de tener autocuidado, debido al aumento de casos que se ha registrado en el departamento, lo que tiene la ocupación UCI en el 78 por ciento.