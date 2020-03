Hebert Vargas, molesto por grafitis que pintaron en su bus cuando estaba en concierto

Ocurrió cuando el artista daba una presentación en Medellín.

El cantante vallenato Hebert Vargas denunció este sábado en sus redes sociales que luego de dar una presentación en la capital antioqueña, encontró que el bus en el que se moviliza con su equipo fue pintado con varios grafitis.

Aunque los mensajes que dejaron fueron aparentes expresiones de cariño, dañaron completamente la pintura y diseño que tiene el vehículo.

“Hermoso, eres el mejor, mi corazón”, escribieron.

“Se metieron con algo que no me parece, para eso existen las redes sociales, existen muchos medios para expresar un sentimiento. El que lo hizo no sé con qué intención, pues es un mensaje positivo, no es algo agresivo, pero les recomiendo esto para eso están las redes sociales. No me siento conforme porque este es un diseño costoso”, se lamentó el artista.

Sus seguidores y colegas mostraron su solidaridad con el cantante, quien le reiteró a sus fans que si le quieren expresar algo lo hagan a través de las redes sociales.