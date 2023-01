Hermano del Pablo Escobar asegura que expedirá documentos para reabrir museo alusivo al capo

El lugar se encuentra en el sector de Las Palmas. Las autoridades de Medellín estudian sancionar al ‘Osito’.

Cierran museo ilegal en memoria de Pablo Escobar que era administrado por su propio hermano Roberto Escobar, hermano del capo y hoy con 71 años, es el administrador del museo ilegal, sellado porque no cuenta con los permisos del Ministerio de Turismo.

Museo en memoria de Pablo Escobar servía como punto de referencia de los 'narcotour' En el operativo participaron el Viceministerio de Turismo, la Alcaldía de Medellín y la Policía.

Al hacer la inspección encontraron que la propiedad, en la que se ofrece un tour para extranjeros y se muestran elementos alusivos a Pablo Escobar, no contaba con el Registro Nacional de Turismo.

Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, afirmó que “en el marco de una serie de operativos en contra de la ilegalidad, encontramos un lugar terrible, la Casa Museo Pablo Escobar, un hombre que le hizo mucho daño a la ciudad. Nos dimos cuenta que no tenía la documentación requerida para funcionar por lo que se aplicó una suspensión temporal en el lugar”.

Noticias Caracol llegó hasta este sitio en Las Palmas. En un portón de color azul, la imagen de Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles. Al lado, el registro de sellamiento y adentro, Roberto Escobar, más conocido como ‘el Osito’, quien aseguró que buscará la licencia para seguir mostrando la historia suya y la de su hermano.

“Voy a cumplir con la ley, le agradezco a la gente que llegó ayer, se portó bien; ayer no había ocho turistas, habían dos y dentro de esos dos había un general de la policía de otro país”, dijo Roberto Escobar.

Estas declaraciones generaron la respuesta inmediata del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quién ha encabezado una batalla en contra del denominado "narcotour".

“Aquí la invitación es a que nos visiten, pero que vengan con respeto por las víctimas”, dijo el alcalde.

El museo estará sellado, inicialmente, de manera temporal.