Héroe, sin empleo: el médico que salvó a sobrevivientes de Chapecoense fue despedido

Su nombre es Jorge Cárdenas y es uno de los afectados por el recorte de personal en el hospital San Juan de Dios.

La crisis de la salud por la que atraviesan Antioquia y el resto del país obligó al Hospital San Juan de Dios, del municipio de La Ceja, a prescindir de los servicios del médico urgentólogo que fue héroe en la tragedia del Chapecoense.

Además, en ese lugar tuvieron que cerrar el piso de hospitalización quirúrgica y privarse de10 camillas en el área de urgencias.

“Es una noticia muy difícil para mí porque junto con la institución habíamos trabajado en sacar adelante un proyecto de urgentólogo y hacer un cubrimiento adecuado para mejorar la calidad, pero netamente por razones de presupuesto”, denuncia Jorge Cárdenas, médico héroe encargado de atender la tragedia del Chapecoense.

Empezamos a recibir a los heridos, uno por uno, hasta el último que fue a las seis de la mañana. Logramos, afortunadamente, todo el equipo de la clínica sacar adelante a estos tres pacientes. Afortunadamente sobrevivieron y no sólo eso, están jugando fútbol, lo que me parece increíble”, agregó Cárdenas.

Las EPS le adeudan a la entidad 24 mil millones de pesos, con los que se alcanzaría a para pagar hasta 8 meses de nómina, pero como no sucede, 20 empleados y hasta el gerente de la clínica tuvieron que ser retirados.

Luis Fernando Rodríguez, director médico del Hospital, dijo que “no somos ajenos a las dificultades financieras y administrativas. Actualmente hay una cartera bastante importante que hace que al interior de la institución se tengan que hacer algunas restructuraciones y eso es lo que se está haciendo”.

El San Juan de Dios, además de atender primeros niveles, recibe las urgencias de los municipios alejados de Medellín.

Los afectados solo esperan que los organismos de control puedan llegar a un acuerdo que les permita sacar adelante el sistema de salud y que sean atendidos en óptimas condiciones.