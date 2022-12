Heroica reacción maternal: mujer se lanza al río para salvar a sus hijos tras colapso de puente

Diana Marcela Romero es uno de los cinco heridos que dejó el rompimiento de la estructura en Nariño, Antioquia. Su historia tiene sorprendidos a sus vecinos.

En un video aficionado que fue grabado por uno de los nariñenses se ve cómo, de manera desesperada, un grupo de personas tratan de aferrarse a un puente de guadua que cruza el río San Pedro y que sirve para el tránsito de centenares de personas que viven en los corregimientos Puerto Venús, Pueblo Nuevo y Arboleda, en el oriente antioqueño.



La estructura colapsó la tarde del domingo cuando, según el alcalde Carlos Arturo Marín, 10 personas trataban de cruzar el San Pedro.

Entre ellos estaba Argemiro Montoya, el hombre que vestía camisa blanca y quedó registrado cuando caía al afluente y era arrastrado por las aguas. Yair Cardona, habitante del corregimiento Puerto Venús, le dijo a Noticias Caracol que a pesar de las lesiones y dolores en los brazos y piernas, Argemiro está fuera de peligro.

El caso más sorprendente es el de Diana Marcela Romero, quien no quedó grabada en el video porque fue la primera en caer del puente, y de quien todos los habitantes de Nariño están hablando este lunes.

“Ella cayó al río con el niño de 2 añitos. El de 6 iba con otra compañera, que del susto lo largó (soltó). Ella luchó hasta que cogió al grande y lo sentó en una piedra en la mitad del río. Le dijo que no se moviera de ahí, mientras miraba y miraba y vio al bebé dando vueltas en un charco, se lanzó al charco, lo sacó y cuando salió a la orilla se desmayó”, contó a este medio John Fredy Romero, hermano de la heroica madre.

Pero el drama de Diana Marcela y sus hijos no terminó ahí. La ama de casa, de 30 años, es usuario de Medimás y ha estado en medio de la incertidumbre para que sea atendida en una clínica de Antioquia.

Cierran servicios en las Clínicas Esimed de la 80 y Villanueva por... “Durante la noche vomitó varias veces y ha tenido fuertes dolores de cabeza. Además se le han ido las luces. El bebé tragó mucha agua y necesitamos que lo evalúen para descartar algún daño. Pero no sabemos si la van a llevar a Medellín o a Rionegro, porque esa EPS está en problemas para atender a la gente”, denunció John Fredy sobre las lesiones sufridas por sus familiares.

Diana Marcela sufrió un fuerte golpe en la cabeza, por lo que le tuvieron que hacer una sutura de 10 puntos en la parte frontal derecha del cráneo, sin embargo, este lunes amaneció siendo la heroína que salvó a sus dos hijos de morir ahogados en el colapso del puente de guadua de Nariño, Antioquia, que fue construido de manera artesanal hace dos meses por habitantes de la zona.

La Alcaldía recomendó usar una estructura que está a unos 300 metros de la colapsada y la cual, según habitantes de Nariño, no era usada por los campesinos por "física pereza" de caminar unos minutos más.



