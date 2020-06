“Hicieron cometer un error al fiscal para mostrar una captura de gran envergadura”: Aníbal Gaviria

En entrevista con Noticias Caracol, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, habló sobre la investigación por la que la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en su contra, decisión que llevó a que fuera suspendido del cargo el pasado viernes.

Gaviria aseguró que le hicieron cometer un error al fiscal general, Francisco Barbosa, en medio de lo que llamó un “show mediático para mostrar una captura de gran envergadura”.

El mandatario antioqueño se defendió y manifestó que “no hay fundamento para ninguna de las dos acusaciones” que hizo el ente investigador en relación con el contrato de la Troncal de la Paz.

El político se pronunció también sobre la avalancha de solidaridad de diferentes sectores, luego de conocerse la decisión de la Fiscalía.

“Me he dado a la tarea de buscar una posición contraria y tal vez no la he encontrado, no solo en Antioquia, sino en el país. No puedo negar que me ha servido de alguna manera como bálsamo en esta pesadilla”, manifestó.

Gaviria expresó que esta situación ha representado un duro golpe no solo para él, sino también para su familia.

“Estamos muy golpeados y no le puedo ocultar eso al país. A veces uno hasta se quiebra, intento en eso ser lo más cuidadoso posible, pero a veces hay momentos familiares que son muy difíciles, es un golpe muy fuerte para mi esposa, para mis hijos, por supuesto para mis hermanos y para mi madre, porque de alguna manera eso rememora momentos muy difíciles que hemos vivido”, aseguró.

El gobernador indicó que la medida en su contra es arbitraria y contraria a la ley, en ese sentido explicó que ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia radicará una solicitud de nulidad.

Las acusaciones en su contra

En cuanto a la investigación de la Fiscalía por los puestos hechos de corrupción cometidos entre los años 2004 y 2007, en relación con el contrato de la Troncal de la Paz, Gaviria señaló:

“Hay tres o cuatro cosas que me impactan en la decisión de la Fiscalía. Ellos dicen que una de las irregularidades o de las actividades delictivas que se realizaron fue la de permitir que con los anticipos el contratista comprara maquinaria, para eso en buena medida son, es que además eso está autorizado y normado por el manual del Instituto Nacional de Vías, en el caso de Antioquia está normado y autorizado por el manual de contratación de la Gobernación de Antioquia. Qué tal eso, que ni siquiera es una irregularidad ahora darle el título de delito”, aseguró.

Vea también: Medida de aseguramiento de Aníbal Gaviria vulnera sus derechos políticos: abogado penalista

En la decisión, el ente investigador se refiere a tres anticipos por 6 mil millones de pesos, que se dieron sin garantías, una especie de cheque en blanco, según la Fiscalía, frente a esto Gaviria respondió:

“Eso que dice la Fiscalía no es cierto. En el acta de inicio está consignado que se documentó esa legalización de esas pólizas. Las pólizas después fueron totalmente amortizadas por el contratista”.

Otro tema que tocó el político antioqueño fue el de los anticipos que en el contrato estaban por el 29 % mientras que en el pliego estaban definidos en el 25 %.

“Esa modificación del 4 % no es sustancial y cualquier abogado dirá que esa modificación se produce sin ningún efecto delictivo y la Fiscalía pone allí que eso significó 1.500 millones de pesos de más para el contratista, eso es absolutamente falso, aquí no se le pagó más a nadie”, enfatizó.

“Lo que de alguna manera la Fiscalía quiere endilgarme es además una contradicción porque en algunas ocasiones menciona que yo fui el determinador, lo que quiere decir que yo le andaba diciendo a los funcionarios qué hacer lo cual es totalmente falso y está además probado por los testimonios en el proceso”, puntualizó.

De acuerdo con Gaviria, la contradicción del ente investigador radica en señalarlo como el determinador de las acciones, pero por otro decir que no supervisó adecuadamente el contrato.

“No hay fundamento para ninguna de las dos acusaciones, ni la de que no supervisé porque claro que lo hice, claro que controlé, por eso fue que la obra se hizo y se hizo bien. Los funcionarios delegados cumplieron con la ley, ni ellos ni Aníbal Gaviria cometieron ningún delito y ni siquiera irregularidades”, sostuvo.

Finalmente, en relación con el fiscal general, Francisco Barbosa, a quien el gobernador señala de haber cometido un error, este explicó la razón de dicha afirmación:

“Yo lo que me sostengo es que el fiscal delegado, que es el que ha llevado el proceso sin ninguna garantía para mí, es quien hizo cometer tremendo error al fiscal general y él se dejó llevar por el delegado en aras de un show mediático para supuestamente mostrar una captura de gran envergadura”, expresó.

Gaviria además calificó como “la tapa de la olla”, que la Fiscalía también haya anunciado investigación contra Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo.

“Si lo mío es absurdo, cómo será lo de los exgobernadores Ramos y Fajardo. Yo expreso desde ya mi solidaridad con ellos”, indicó.

En contexto: