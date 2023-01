Hidroituango supera otra etapa crítica, pero la alerta para las comunidades continúa

Según EPM, casa de máquinas resistió el cierre, no hubo colapso interno y por descargas, por ahora, fluyen cerca de 450 metros cúbicos de agua por segundo.

Media hora, ese fue el tiempo que duró la maniobra de cierre de la compuerta número 2 de la casa de máquinas. Siete personas, y no cinco como se dijo inicialmente, se encargaron de la maniobra.

“Ahora es pensar en el cierre de la compuerta 1, en eso están puestos hoy todos los esfuerzos del equipo de trabajo. Superado un reto viene el otro”, explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

A su vez, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, indicó que “el sistema no solamente está estable sino que disminuyó su nivel de vibración el macizo rocoso, antes entraba más caudal al interior del macizo y vibraba un poco más, ya con menos caudal se han disminuido esas vibraciones hasta en un 80 por ciento”.

Otra etapa crítica de la operación fue superada. La socavación encontrada entre captaciones sigue siendo monitoreada.

“Hoy lo que está ocurriendo es que por el túnel 1 baja agua con aire pero el aire se está devolviendo por la captación 2, eso es lo que nos está mostrando el sistema”, manifestó Londoño.

Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el nivel de alerta se mantiene aguas abajo.

“No vamos a cambiar el nivel de alerta, recordemos que el país por este tema tiene un nivel de alerta naranja, el cual hemos mantenido durante todos estos meses”, dijo Eduardo González, director de la UNGRD.

Este jueves será presentado un nuevo informe con el avance de la operación y el comportamiento del embalse y la montaña tras el cierre de compuerta.

Foto EPM: Puesto de Mando Unificado liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez (cen.).