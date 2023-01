Hidroituango, un león dormido que provoca temor entre sus vecinos

La población de Puerto Valdivia aún no se repone de la primera emergencia ocurrida por la hidroeléctrica.

El 12 mayo de 2018 una creciente hizo desaparecer del mapa 70 viviendas y dejó un centenar más afectadas.

Yessenia Martínez, habitante de Puerto Valdivia, manifestó: “Uno nunca sabe ese león que está allá arriba, Hidroituango, en qué momento puede pasar algo malo y la incertidumbre, la verdad, no se va a quitar”.

Aunque el nivel del río, que bajó, les da un respiro.

EPM contrató escuadrones para monitorear el río y evitar la mortandad de peces, pero el alcalde de Valdivia, Jonás Henao, se muestra preocupado.

“Estamos viendo que van unas señoritas ahí, una de EPM, y una de Corantioquia, con una bolsita chiquita que a sacar pescaitos, y lo que manifiestan los pescadores es que demasiado pescado que está quedando en las orillas. Yo creo que la información hay que darla es completa y si en realidad se está mermando el cauce y está haciendo una afectación que lo manifiesten”, dijo.

Los pescadores son los más afectados.

“Afectados bastante sobre el camelladero (trabajo) acá, levantados y criados acá rebuscándonos el material, le vendemos a mucha gente de Yarumal, entonces con esa represa nos tiene muy afectados porque no baja material, ahora este material es porque cerraron esa compuerta”, indicó Esneider Alonso Valbuena.

Aracelis Pérez, comerciante, aseguró que “dicen que hay máxima alerta roja, pero que también hay máxima tranquilidad, entonces lo confunden a uno, porque uno no sabe si va estar tranquilo o estar preocupado, pero de igual manera confiamos en Dios”.

El comercio abrió sus puertas como lo hace habitualmente, los niños fueron a clase y Puerto Valdivia funciona con cerca del 60 por ciento de su población que permanece en la zona.