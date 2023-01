Hincha de Atlético Nacional lideraba cartel de barras bravas que traficaban droga en Argentina

La red dedicada al narcotráfico se camuflaba entre hinchas del equipo antioqueño y el equipo de tercera división Deportivo Laferrere.

Las autoridades argentinas decomisaron desde lujosos carros, armas hasta uniformes de la policía, hay 15 detenidos entre ellos un colombiano.

Se trata de grupos de hinchas de dos equipos, de dos nacionalidades con una sola intensión criminal, la de vender droga dentro y alrededor del estadio donde juega el Deportivo Laferrere que actualmente disputa la Primera C en el fútbol argentino. Aprovechando su cercanía con barras del Atlético Nacional de Medellín, llevaban la droga desde Colombia, ecuador y Perú para venderla en el país austral.

"La 79 es la barra de Ferrer, no solo se organizaban en la cancha sino también para la venta de droga", indicó Juan Manuel Lugones de la Agencia de Prevención de Violencia.

En las últimas horas fueron detenidas 15 personas en Argentina, entre ellas un colombiano identificado como Sebastián Jaramillo, quien además es considerado como el líder del cartel de las barras bravas.

Las autoridades realizaron 28 allanamientos en los que además de decomisar cocaína, bazuco y marihuana, también encontraron armas, carros, ropa de policía de la ciudad y los accesorios que usan los fanáticos en los estadios.

Según la investigación, la droga la conseguían en consignación, es decir que solo se pagaba por ella una vez vendida.

Los narcotraficantes llamaron la atención de las autoridades por su ostentación no solo en el barrio Matanzas de Buenos Aires sino también en Rusia durante el mundial, donde también les hicieron seguimiento.