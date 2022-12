Hincha que perdió dos dedos sería sancionado con no volver a ver al ‘Verde’

Mientras que salía el Atlético Nacional las bengalas y pólvora no paraba de explotar. Fue allí donde un joven perdió 2 dedos por lanzar estos explosivos. El hincha fue trasladado al hospital y al final no pudo ver el partido del 'Verde' su equipo favorito y posiblemente no vuelva a entrar al estadio.

“Vamos a ir con todo lo que nos permita la ley, a quien irresponsablemente utilizando la pólvora, aún el perjuicio de ellos mismo, como el caso de este aficionado”, expresó Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín.

El alcalde se mostró indignado por la forma excesiva de explotar pólvora durante el partido.

“Mi exigencia es a la policía a quien reconozco siempre su voluntad, pero en este caso tengo que llamar la atención por las fallas que se presentaron, para que se arrecien los controles y evitar el ingreso de estos artefactos a los próximos partidos en el Atanasio Girardot. Tendrán que haber investigaciones y he dado instrucciones para que se reúna la mesa del fútbol”, aseveró Gaviria.

La ciudadanía quedó desconcertada por la forma como los hinchas recibieron a su equipo cuando entraron a la cancha.

“No pues terrible fue muy impresionante muchísima pólvora muchísima”, expresó María Fonegra, testigo.

Autoridades reportan 20 personas lesionadas por pólvora en los primeros días de diciembre.