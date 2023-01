Hipopótamo del Parque Hacienda Nápoles tiene una nueva morada en Cundinamarca

Estas son las acciones que ha implementado Cornare para manejar a la población de estos animales en el Magdalena Medio.

Después de realizar las gestiones pertinentes, el ejemplar entre los 3 y 6 años fue trasladado a comienzos de septiembre desde Puerto Triunfo, al Zoológico Santacruz, localizado en el municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca.

El traslado se realizó en el marco de acciones que ha implementado la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) para el manejo de la población de estos animales que llega a más de 50, generando una problemática por sobrepoblación en el corregimiento de Doradal, Puerto Triunfo.

David Echeverri, biólogo de Cornare explicó que esta especie no ha tenido ningún tipo de control biológico y su crecimiento poblacional se ha incrementado en términos significativos, generando pequeños grupos de estos animales, por lo cual no se puede hablar en total de cuántos hay a la fecha.

Con el fin de mitigar las afectaciones al ecosistema, la corporación viene adelantando gestiones con diferentes instituciones que puedan recibir y albergar a estos animales, sobre todo los más jóvenes para así disminuir su población en esta región de Antioquia.

Echeverri indicó que se ha adelantado dicha gestión con países como Ecuador, Perú, México y Brasil pero es un tema que resulta costoso.

El traslado del ejemplar al Zoológico Santacruz representó una inversión cercana a los 15 millones de pesos.

Este individuo cuenta con un amplio espacio que consta de su piscina de lodo, una poceta según sus necesidades y zona de alimentación, manifestó Vivian Bernal, directora comercial de la Fundación Zoológico Santacruz.

Echeverri por su parte destacó que los hipopótamos son una especie que tienen una capacidad de adaptación increíble y se pueden adaptar casi a cualquier clima, "lo principal es que tengan agua y un encierro que garantice que los animales van a estar en una condición segura para que no se salgan de ahí", agregó.

Otras acciones

En vista de los riesgos que puede representar para la población humana y la propia diversidad del territorio, la corporación ha visto la necesidad de implementar otras estrategias como el encierro, es decir realizar una contención controlada mediante barreras dentro del Parque Temático Hacienda Nápoles.

Además de la captura y reubicación de individuos que se han separado de la manada principal y ofrecerles suministro de dieta alimentaria para mantener la población de hipopótamos en un encierro controlado.

