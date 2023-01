Histórico: en Medellín pareja del mismo sexo logra bautizar por la Iglesia católica a su hijo

Las dos madres de Matías consiguieron que su bebé fuera ungido con su primer sacramento y ahora sus nombres figuran en la partida de bautismo.

Manuela y Luisa sellaron su amor al casarse por lo civil hace dos años en Medellín. De esa unión nació su hijo, quien fue concebido por inseminación artificial.

Pese a que en el registro civil del niño aparece el nombre de ambas madres, ninguna iglesia quería ponerlos en la partida de bautismo.

Después de tocar muchas puertas e insistir, una parroquia aceptó y este fin de semana Matías cumplió con su primer sacramento y el nombre de Luisa y Manuela aparece en el documento.

“Averiguamos en varias iglesias y nos decían que lo podíamos bautizar, pero que en la partida solo ponían el nombre de la madre gestante, pero no era justo porque las dos somos mamás y en el registro aparecemos como mamá 1 y mamá 2”, relató Manuela Gómez a Blu Radio.

Por recomendación de una amiga, Manuela y Luisa llegaron a la parroquia donde Matías recibió su bautizo.

Sin embargo, solo pusieron el nombre de los papás de Manuela (quien lo dio a luz) y no los de Luisa.

El delegado arzobispal de la Arquidiócesis de Medellín explicó que en el bautizo de Matías solo varía su estatus legal, pues la Iglesia católica no puede negar este sacramento a ninguna persona.

“Lo importante es el niño, las decisiones que los mayores hagan son decisiones de los mayores, y emitir juicios de valor sobre eso o decir es malo o es bueno no es ni lo que la iglesia debe hacer ni lo que nosotros debemos hacer”, indicó el padre Juan Diego Ruiz, asesor Jurídico de la Arquidiócesis de la capital antioqueña.

El bautizo de Matías es un hito para las parejas del mismo sexo que tienen hijos y profesan la religión católica, y la pareja es consciente de ello.

“Jurídicamente, los derechos están dados, pero hay mucha desinformación y las personas, entidades o instituciones aún no se han acogido o no están informados, entonces no tienen los mecanismos para hacer respetar esos derechos”, señaló Manuela a Blu Radio.

Por su parte, Ruiz también manifestó que desde el año 2015 la Arquidiócesis de Medellín en cabeza del arzobispo monseñor Ricardo Tobón Restrepo, se estipularon unos parámetros para que las parejas del mismo sexo puedan llevar a sus hijos a recibir el sacramento del bautismo.

Ahora Matías podrá cumplir con sus demás sacramentos como la primera comunión, la confirmación y hasta el matrimonio.