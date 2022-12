Hombre agredió a auxiliar de policía en estación de Metroplús del barrio Fátima

Una bochornosa pelea se registró en la estación Fátima del Metroplús, en el barrio Belén, donde un hombre golpeó en varias ocasiones a un auxiliar de la Policía.

El director de gestión Social del Metro, Iván Upegui, calificó este hecho como un atentado a la cultura Metro.

“Este es un caso de intolerancia, pues no podemos actuar así contra un funcionario. No importa cuáles fueron los móviles que iniciaron la riña, esto no se justifica”, manifestó Upegui.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, general José Acevedo, aseguró que “nosotros estamos es para regular comportamientos anómalos, y debemos aceptar cualquier llamado de un policía cuando estemos haciendo algún mal comportamiento”.

La policía y la Fiscalía ahora buscan a la persona que agredió al auxiliar para imputarle cargos.