Hombre asesinó a su mujer y con el mismo cuchillo intentó quitarse la vida

Los hechos tuvieron lugar durante las horas de la noche del pasado jueves en el barrio La Colinita, sector de Guayabal, Comuna 15 de la capital antioqueña.

La víctima fue identificada como Elcy Yamile Olaya Bolívar, de 34 años, quien habría sufrido alrededor de 10 heridas letales con arma cortopunzante en su cuerpo, según informó el reporte del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de Medellín.



Le puede interesar: Capturan al hombre que habría asesinado a una mujer que no le pagó $5 mil

Según las autoridades, el responsable del violento ataque habría sido su compañero sentimental, un hombre de 47 años y quien presentaba lesiones autoinfligidas, también con este mismo tipo de arma.

El hecho fue dado a conocer por medio de un vecino de la pareja que habría escuchado a Elcy Yamile Bolívar (víctima) pedir auxilio de manera desesperada, y quien inmediatamente se dirigió a la residencia.

Posteriormente el testigo encontró la puerta del inmueble abierta y evidenció al victimario con un cuchillo en la mano y atacando a la mujer de 34 años. Por el temor a ser agredido, el vecino no intervino en el hecho pero cerró la reja con seguro para evitar que el responsable del ataque se diera a la huida.

No deje de ver: Asesinan de dos disparos a una mujer de 59 años en el barrio La Palma

Inmediatamente, las autoridades fueron alertadas del hecho e hicieron presencia en el lugar, cuando ingresaron al domicilio encontraron a la pareja con múltiples heridas, por lo que la mujer y su compañero sentimental fueron trasladados a un centro asistencial.

Allí, la mujer perdió la vida.