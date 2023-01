Hombre es señalado de drogar y entrenar un perro pitbull para que ataque a otras personas

En Sabaneta, Antioquia, las autoridades le hacen seguimiento al caso, pues no sería la primera vez que sucede. El animal podría ser sometido a la eutanasia.

El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad. En las imágenes se ve cómo en cuestión de segundos aparece un joven con un perro de raza pitbull, sin bozal y sin ningún tipo de protección. El animal se lanza sobre una persona.

Andrés Felipe Álvarez Bustamante, agredido por la mascota, habló al respecto.

“Me había sentado hablar ahí con el patrón, me quede ahí sentado, yo volteé la cabeza y el man cómo que le hizo chi, chi, chi, para que me ataque, entonces yo le puse la mano, porque me iba a tirar a la cara, ahí mismo le puse la mano”, explicó.

Andrés, quien resultó con graves heridas en su mano derecha, dice que el perro no tenía control.

Y además hizo una grave denuncia: “El man le da muchas drogas al perro como la marihuana, entonces lo traba y el perro se poner muy agresivo y ataca a cualquier persona, puede ser una niña, una mujer”.

Más grave aún es que, según testigos, no es la primera vez que este hombre supuestamente incita al animal para que muerda a otras personas.

“El pitbull de repente yo sentí que me atacó y me agarró la bota y pues yo acudí a llamar a la policía pero no me atendieron el llamado, luego que ya mandaban y nunca mandaron. Si hubiesen hecho eso no hubiese pasado esto que sucedió”, dijo Jaime de Jesús Díaz, víctima del perro.

Las autoridades informaron que será aplicado el Código de Policía.

El coronel Pablo Ruiz, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, manifestó que “cuando estos caninos atacan otra mascota se les aplica una multa nivel 3, que oscila entre 400 mil pesos y si ataca a personas, la multa es tipo 4, que oscila en 800 mil pesos, fuera del pago de los daños médicos que pueda ocasionar”.

Además recordaron que en caso de una agresión mayor, el dueño o cuidador deberá asumir los gastos e incluso podría ser responsable de un delito.