Hombre ingresó a un hospital por enfermedad respiratoria y resultó fracturado

Familiares del Roberto Sánchez Amaya piden que se investigue las causas de las lesiones que este adulto mayor, de 87 años, presenta en el rostro y que lo mantienen en estado de coma en ese centro asistencial.

“El día 2 de febrero mi padre aparece en estado de coma bajo circunstancias que no son claras, el hospital no nos da una respuesta de lo que sucedió. Su pronóstico indica que no es posible una recuperación porque el daño cerebral es irreversible”, manifestó Carolina Sánchez, hija del paciente.

Por su parte el centro médico asegura que el adulto mayor se cayó de una de las camillas y recibió el golpe con una de las barandas, lo que, según ellos, habría provocado la contusión.

La familia del paciente exige una respuesta por parte del hospital, por ello solicitaron el acceso a las cámaras de la habitación en la que se encontraba el señor Robeto Sánchez, ya que no se explican el por qué no les comunicaron del incidente apenas sucedió.