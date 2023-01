Hombre invade las vías del metro de Medellín y arroja un explosivo

El servicio tuvo que ser suspendido temporalmente mientras el implicado era capturado. La policía investiga lo sucedido.

Según reportes del Metro, sucedió a la 1:35 p.m. de este viernes.

“Por incidente con persona en la vía, se detiene temporalmente la operación entre estaciones Parque Berrío y San Antonio”, informó la empresa en su cuenta de Twitter.



(13:35) Por incidente con persona en la vía, se detiene temporalmente la operación entre estaciones Parque Berrío y San Antonio. — Metro de Medellín (@metrodemedellin) December 21, 2018

En un video que circula en redes sociales se ve el momento en el que el hombre huye por la vía férrea y lanza un explosivo. También el angustioso momento que viven los funcionarios del sistema para evacuar a los pasajeros de uno de los trenes que tuvo que detener su marcha para evitar atropellar al invasor.

El servicio fue restablecido veinte minutos después, luego de que el responsable fue capturado.

El Metro, por medio de un comunicado, informó que no hubo personas ni trenes afectados.

“Tuvimos una novedad con una persona en la vía que ingresó sin autorización entre las estaciones Parque Berrío y San Antonio. La persona lanzó unos elementos a la vía y de inmediato fue detenida por la Policía. No hubo afectación a los viajeros ni a los trenes que detuvieron su marcha unos minutos por seguridad. El caso está en investigación por parte de las autoridades competentes”, dice el escrito.

La policía aún no se pronuncia al respecto.

Foto: Metro de Medellín