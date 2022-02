Hombre secuestró a niño de 8 años para obligar a su expareja a continuar una relación

Un niño de 8 años fue secuestrado por su padrastro, con quien su madre había terminado recientemente una relación sentimental. Tras la denuncia de la mujer, las autoridades lograron rescatar al menor, que había sido sacado de Medellín.

“Una madre atemorizada por las amenazas de su excompañero sentimental denunció ante el Gaula que el padrastro de su hijo se lo había llevado desde el pasado 4 de febrero como retaliación porque decidió terminar con la relación que sostenían”, informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la denuncia, el hombre engañó a la madre del niño diciéndole iban a dar un paseo, pero horas más tarde la contactó y le manifestó que no le regresaría al pequeño, al cual se llevó a Palmira, en Valle del Cauca.

Aunque ella intentó convencerlo de que le regresara al niño, “en las conversaciones telefónicas el individuo le dejó saber que atentaría contra la vida del menor, poniéndole de ejemplo un especial de televisión, proyectado días antes, en el que los padrastros arremetían contra los niños para vengarse de sus exparejas”, agregaron las autoridades.

Así la intimidaba:

Víctima: "¿Cuándo me va a traer el niño?"

Padrastro: "No, al niño no lo llevo".

Víctima: "Se lo llevó para allá sin mi permiso, sin mi autorización, simplemente por una venganza tonta que usted tiene contra mí".

Padrastro: "No va a volver a ver a su hijo".

Víctima: "¿Cómo así, usted que está queriendo decir, usted qué le va a hacer al niño?".

Padrastro: "Venganza, cuando le pasa algo al hijo, o lo mata o lo ahoga o algo así".

Víctima: "¿Usted qué está queriendo decir, qué le va a hacer eso al niño?".

Padrastro: "si le llega a pasar algo, lógico que yo no vuelvo a aparecer, me tengo que internar en un monte. Solamente le van a quedar los recuerdos".

Víctima: "Usted le llega hacer algo, téngalo por seguro que le va a caer todo el peso de la ley encima, con eso no se juega".

Padrastro: "Me importa un bledo, le voy a dar donde más duro le duela usted, toda la vida se va a arrepentir".

Ante las delicadas amenazas, la mujer denunció con el Gaula el secuestro de su hijo.

"Me dio mucho miedo y me sentí en la obligación de reportarlo a las autoridades", manifestó la víctima.

"Se logró establecer que el menor fue llevado al departamento del Valle y después Antioquia y con un operativo relámpago por parte del Gaula se logra el rescate, capturando el padrastro", indicó el mayor Adrián Ramos, jefe Gaula de la Policía regional 6.

El niño fue llevado a Medicina Legal, que en su reporte médico indicó que estaba bien de salud. El secuestrador fue presentado ante un juez, quien le definirá su situación judicial.