Hombre señalado de acosar a una mujer en Metroplús será presentado ante un juez

En lo que va corrido del año se han presentado siete casos similares en todo el sistema Metro, según autoridades.

El hecho se presentó en el trayecto de las estaciones Hospital y Minorista de la línea 1 de buses de Metroplús, centro oriente de Medellín.

La mujer que se dirigía hacia su trabajo sintió que una persona estaba muy recostada contra ella, en ese momento se percata de que un hombre se estaba, al parecer, masturbando.

De inmediato alertó al conductor del bus, quien se detuvo en la estación Minorista donde el hombre fue capturado por la policía.

“Yo entré como en pánico y lo único que hice fue como gritar y que me ayudaran, porque yo en el momento no lo agredí, yo me sentí mal”, manifestó la joven.

Según el mayor Misael Quiroga, comandante de la Policía del Metro, los uniformados actuaron inmediatamente y apoyaron a la mujer, “se hace el procedimiento con apoyo y asesoría de la Fiscalía General de la Nación”, agregó.

Según cifras oficiales de la Policía del Metro de Medellín se han presentado siete situaciones similares en todo el sistema y siete personas han sido capturadas por delitos sexuales.

