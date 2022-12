Hombre vestido de civil y con un fusil en la mano recorrió zona financiera de Medellín

Foto. Cortesía

Según las autoridades, se trató de un militar activo que decidió ir con el arma a realizar una transacción bancaria a la Milla de Oro, en El Poblado.

Aunque el insólito hecho sucedió hace una semana, las imágenes –captadas por cámaras de seguridad y filtradas a los medios de comunicación- apenas comienzan a circular en las redes sociales.

El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Juan Carlos Rodríguez, confirmó la versión de que el hombre armado se identificó ante los policías del cuadrante de la Milla de Oro como militar activo y dijo que ya se informó a la Cuarta Brigada del Ejército para que se mantenga un control más estricto de su armamento y el comportamiento de sus miembros.

Sin embargo, la identidad del hombre se desconoce.

El personero, Guillermo Durán, dijo que la labor de los uniformados era capturar a este hombre por el presunto delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerza Militares, lo que implicaría una pena superior a los 12 años de cárcel.

En el Ejército, supo Noticias Caracol, no se ha recibido reporte por parte de la Policía sobre este incidente. "No tenemos el nombre de esa persona para rastrear a qué Brigada pertenece y no hay certeza de que sea un fusil tipo Galil, que es el que usan las Fuerzas Militares. Parece más un Ak-47", dijo una fuente cercana al Ejército, por eso no habrá un pronunciamiento al respecto.