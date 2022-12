Homenaje que el Concejo le hará al ‘Bolillo’ Gómez divide opiniones en Medellín

Foto: Fepafut Panama

Al director técnico de la Selección Panameña de Fútbol se le otorgará la Orden al Mérito Don Juan del Corral grado Oro.

El Concejo de Medellín consideró hijo ilustre de la ciudad a Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, y por eso este miércoles recibirá el homenaje por su aporte al deporte.

“Lo que queremos es entregarle este reconocimiento porque es el único antioqueño técnico que va a estar representando a los técnicos de Antioquía en Rusia, y porque él creo una escuela de técnicos”, manifestó Carlos Alberto Zuluaga, concejal de Medellín.

Aunque en el Concejo todos estuvieron de acuerdo con exaltar su labor deportiva, la distinción generó críticas entre los colectivos de mujeres.

Érika Cardona, asesora del área social de la Corporación Vamos Mujer, afirmó: “Que reciba la condecoración por sus méritos deportivos está bien. Lo que no está bien es que se premie públicamente a un personaje que ha sido vulnerador de los derechos de las mujeres. Un hombre que golpea a una mujer en una ciudad de 400 denuncias mensuales de violencia intrafamiliar y en donde al momento llevamos 57 feminicidios sin resolver, no lo merece”.

En la calle los ciudadanos también se manifestaron, unos a favor y otros en contra.

“Yo pienso que no se debe juzgar por un error del pasado, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y más él que ha dejado en alto al país”, comentó Juliana Rodas.

Por su parte Jonathan Peñate afirmó que “no me parece que le den la condecoración porque golpeó a una mujer y a mí no me parece que lo condecoren como hijo ilustre”.

En 2011 ‘Bolillo’ se vio envuelto en un escándalo por presuntamente haber golpeado a una mujer en un bar de Bogotá.

