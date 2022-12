“Horrible cancha” llamó Farid Díaz al Metropolitano y destacó estadio de Medellín

Foto Cortesía.

Por segunda vez este año, el estadio Atanasio Girardot está en boca de todos en las redes sociales por cuenta de unas declaraciones del lateral de la selección Colombia Farid Díaz, quien se refirió al estadio Metropolitano de Barranquilla luego del partido en el que Colombia empató con Uruguay, en medio de una fuerte lluvia.

El jugador afirmó a la prensa que “a pesar de esa horrible cancha logramos jugar, queríamos sumar tres puntos y no se dio”.

Y se refirió al mal estado en que quedó el campo de juego en medio de las lluvias: “Es mala, si tú vas al Atanasio y llueve, igual se juega. Creo que aquí tienen que trabajar más la cancha si quieren que el equipo juegue mejor, porque con esa cancha, con cinco minutos de lluvia no se puede poner tan fea”.

Además, destacó el estadio de Medellín: “¿Tú has trabajado en Medellín?, llueve una hora y esa cancha queda igual”.

Estas declaraciones le han valido toda clase de críticas y aprobaciones en las redes sociales a través del numeral #MedellínSedeDeLaSelección.

En septiembre pasado, el alcalde Federico Gutiérrez se refirió a este tema, luego de que el director técnico de la selección Colombia, José Néstor Pékerman, manifestara su inconformismo por el estado de la cancha del estadio Metropolitano de Barranquilla.

Gutiérrez dijo en su momento: “¡Ojalá Medellín fuera la sede de la selección! Eso depende mucho de la Federación, del técnico, de los jugadores. Pero por hoy, jueguen donde jueguen, vamos a hacer mucha fuerza para que ganemos. Si está en mal estado la cancha de Barranquilla, seguramente la organizarán, le meterán la mano”.

Así se refirieron en las redes a favor y en contra de las...