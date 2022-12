Hoy sábado no hay corrida de toros en Medellín

Los aficionados a los toros no podrán disfrutar de la corrida que estaba planeada para este próximo sábado, ya que el evento fue cancelado. Según Cormacarena, entidad encargada la corridas en Medellín, la suspensión se debió a problemas administrativos con la Unión de Toreros de Colombia, Undetoc.

En la corrida cancelada, que no correspondía al cartel de la feria para este año, participarían solo toreros colombianos. Cormacarena aduce que la Undetoc no definió quiénes se estarían presentando y fue por esa razón que se decidió cancelar.

Para Edwin Torres, secretario General de Undetoc “nosotros pedíamos que estuviera incluida en el abono, pero ellos nunca se manifestaron al respecto. No sabemos por qué no la anunciaron dentro del abono”.

En las redes sociales estuvo circulando una imagen en la que se afirmaba que la corría habría sido cancelada por la baja asistencia de público durante la temporada taurina de 2.015, para Santiago Tobón, vocero de Cormacarena, esto resulta totalmente falso: “nada tienen que ver los antitaurinos con eso, en absoluto, es una decisión simplemente tomada por la Unión de Toreros con la empresa, que era la que les iba a ayudar”.

Incluso Tobón afirma que los abonos para la feria de 2.015 “aumentaron sustancialmente, pasaron más o menos un 16%, crecieron las entradas en Medellín”.

A pesar de la cancelación, la comunidad antitaurina se reunirá el próximo sábado para seguir protestando por este tipo de eventos. La organización AnimaNaturalis está convocando a un perfomance que se realizará en el Parque de los Deseos de Medellín, donde los activistas, semi-desnudos y con el cuerpo pintado, permanecerán tumbados representando la agonía y sufrimiento de los toros al morir en cualquier acto taurino.