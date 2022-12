Hoy se define si es aprobado o no el polémico Acuerdo 300

Con el proyecto de acuerdo 300 el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa pide al Concejo Municipal tener súper poderes para reformar el Conglomerado Económico Municipal que son las empresas adscritas al municipio, como Metrosalud, Empresas Varias o EPM, entre otras. Por esta razón, algunos concejales y distintos sectores sociales y políticos de la ciudad se han opuesto y sugieren que ese no es más que el camino a la privatización.

Juan David Escobar, académico y catedrático del Centro de Pensamientos Estratégicos de la Universidad EAFIT, sugiere que independiente de la buena o mala intención de la Alcaldía, el error está en pedir dichas facultades sin siquiera sustentar la necesidad de las reestructuraciones.

Según Escobar, de aprobarse el proyecto de Acuerdo 300, sería como entregarle una chequera en blanco al alcalde sin saber en qué la va a gastar: “eso no tiene ninguna presentación porque están usando el término, y me parece muy bien dicho, los concejales que se están poniendo, que están entregando una chequera en blanco firmada”.

El profesor Escobar dice que lo más sensato es que el alcalde Aníbal Gaviria retire el proyecto de acuerdo presentado al Concejo. Lo derecha del asunto es que la Administración primero le explique a la ciudadanía y sustente la necesidad de los cambios que piensa implementar en cada una de las entidades: “si ellos realmente consideran que hay que hacer un cambio en las organizaciones, pues eso lo pueden hacer técnicamente y cuando tengan la lista de cuáles son las instituciones y cuáles son los cambios, que lo presenten. Y si tiene toda la lógica el Concejo no es gente tonta que se va a oponer por oponerse”.

En cuanto a los cuestionamientos por decisiones vistas como burocráticas en el inicio de un periodo electoral, el profesor Escobar agregó que Gaviria “es el alcalde y él verá cómo ejercerse su ejercicio ejecutivo, eso está dentro de su resorte, pero cuando se va a meter con los activos de los ciudadanos no puede pedir un cheque en blanco”.

El proyecto de acuerdo será votado hoy en segunda instancia por los concejales de Medellín a partir de las nueve de la mañana. El ambiente entre la mayoría de los ediles es favorable a la Alcaldía.