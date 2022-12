Luego de que finalice la temporada de vacaciones en el país, a partir de este martes 13 de enero entre de nuevo en funcionamiento la medida restrictiva del Pico y Placa.

Los vehículos particulares deberán acatar la norma en el horario habitual de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Las sanciones que se empiecen a aplicar a partir de este martes serán económicas, no habrá sanciones pedagógicas.