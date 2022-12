Huecos a lo largo de la Ruta del Sol, la principal queja de los conductores en Antioquia

Usuarios afirman que a esto se suma que los peajes los altos y se ve muy poco mantenimiento en el sector del Magdalena Medio.

Han pasado diez meses desde el escándalo de Odebrecht y el estado actual del principal proyecto vial del país es lamentable. Los huecos que se encuentran a lo largo y ancho de la vía son una muestra del poco mantenimiento y abandono de las obras.

Jorge Alberto Castro Álvarez, transportador, manifiesta que “además de que no hay mantenimiento, tenemos pasos con hundimientos bastante profundos, los cuales nos toca detener el vehículo totalmente porque puede significar un incidente o accidente”.

Por su parte, los turistas denuncian que el costo de los peajes es muy alto para el mal estado en el que se encuentra esta importante vía.

Sandra Milena Conde, turista del Magdalena Medio antioqueño, afirma que “me parece que falta mucha información, falta tratamiento de las vías, me parece injusto que uno como usuario pague tanto y no le presten a uno un buen servicio”.

