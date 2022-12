Humor, galantería y 90 centímetros, los ingredientes del éxito de Alejo Little

Foto: Cortesía.

Alegre y siempre positivo, así se describe Alejandro Marín, más conocido entre sus seguidores en las redes sociales como Alejo Little. Es diseñador gráfico y desde hace varios años se dedica a realizar videos de humor para diferentes plataformas.

Con el lema, “Mido 90 centímetros y nada me ha quedado grande”, este joven de 23 años ha hecho de la vida cotidiana una corriente para hacer humor, interpretando personajes pintorescos, llenos de vida y mucha idiosincrasia paisa.

Uno de esos personajes es Aleida, una joven vendedora de elementos cosméticos por catálogo y que encarna a la paisa aguerrida, que le ha valido poco más de 56 mil seguidores solo en Instagram.

“Alejandra Azcarate me dio la oportunidad de iniciar junto a ella un proyecto llamado Descarate sin Evadir, que lo dieron en un canal nacional. Hice la prueba piloto y todo el proceso pero hicieron cambios los productores y entre esos era mi falta de experiencia con las cámaras. Azcarate me entusiasmó mucho a hacer vídeos en YouTube para darme a conocer y dejé pasar un año para iniciarlo con proyección”, cuenta Alejo Little.

“No quería que mi proyecto fuera crudo, sino que fuera algo profesional y con mucho valor a cumplir a futuro. Y así vengo realizándolo, con los vídeos en YouTube e Instagram, mostrando mi locura desde hace 1 año y medio”, añade.

Aquí una muestra de su talento:



