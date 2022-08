Los ladrones se metieron a un colegio en Santa Rosa de Osos, en Antioquia, y se robaron 127 tabletas que usaban los alumnos. En el municipio hay 59 instituciones y este año ya han cometido 7 hurtos en estos lugares.

Yenifer Gil, madre de uno de los alumnos del colegio asaltado, denunció que “la escuela se encuentra en total abandono, no tiene seguridad, no tiene cámaras, no tiene vigilancia, es una escuela que está a la intemperie, causando también inseguridad en los niños. En el momento los niños no tienen nada de material, ni televisores, ni computador”.