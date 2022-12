Hurto y venta de drogas, algunos delitos por los que han deportado a venezolanos desde Antioquia

Según Migración Colombia, los extranjeros habían llegado a zonas como Medellín, Urabá y el oriente del departamento.

Las deportaciones de esas 80 personas de nacionalidad venezolana se dieron desde el primero de enero de 2017 y el 5 de febrero de 2018.

Según Wilson Patiño, director regional de Migración Colombia, “estos ciudadanos venezolanos no fueron deportados porque tuvieran permanencia irregular en territorio colombiano, ellos fueron deportados, es porque cometieron algún delito en Colombia contraviniendo la seguridad nacional o la seguridad pública”.

Las medidas han sido tomadas tras las repetidas denuncias por hurto y microtráfico de drogas, en las que según las autoridades estarían vinculados algunos migrantes del vecino país.

“La realidad es que la postura de la colonia es que no podemos justificar este tipo de personas que están llegando aquí a Colombia a más allá de generar un clima positivo, que ayude al beneficio y crecimiento de Colombia, lo que están haciendo es entorpecer la situación de los venezolanos acá”, manifestó Tony Vitola, líder de la población migrante venezolana en Medellín.

Vitola pidió que no se estigmatice a sus compatriotas y aseguró que de los cerca de 35 mil venezolanos que estarían en Antioquia, la gran mayoría son personas que se desempeñan en actividades legales.

“Pero lamentablemente por la acción de unos cuantos que han venido a cometer actos delictivos y a cometer algún tipo de injurias se está estigmatizando a la población”, añadió Vitola.

Muchos de estos extranjeros han encontrado en la informalidad, una forma de subsistir a la crisis que vive el vecino país.