ICA declara cuarentena por brucelosis bovina en 10 municipios de Antioquia

La medida fue dada a conocer en un foro en la U. de A. y está siendo socializada entre los productores de leche por los mandatarios de las poblaciones afectadas.

La decisión fue tomada debido a una prevalencia de la enfermedad en Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos, Donmatías, Angostura, Yarumal, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia y 10 veredas de Bello.

La resolución del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), conocida por Noticias Caracol, exige que cada cabeza de ganado bovino que salga hacia una subasta o vaya a ser trasladado a otra finca en la que habitualmente permanece debe ser sometido a un muestreo de sangre para verificar si está contagiado o no.

Los que serán sacrificados deberán ser objeto de la prueba en las plantas de beneficio.

La movilización de hembras menores de 24 meses deberá darse bajo vacunación y en predios que no estén en cuarentena por saneamiento.

“Es una medida para controlar que se siga propagando la brucelosis”, explicó Yeleny Andrea Múnera, directora de la Umata de Yarumal, uno de los municipios afectados.

La resolución, según la funcionaria, pide que los productores que quienes vayan a movilizar animales entre predios y el beneficiadero, realicen lo que denominan el sangrado para saber si alguno de los ejemplares tiene la enfermedad.

“Si la tienen deben iniciar un proceso de saneamiento del predio y a los animales. Los productores dicen que los afecta en la producción. Cada sangrado cuesta unos 15 mil pesos por cabeza”, dijo Múnera.

“Hay que hacer una llamado a la gente que no tome leche cruda, la pasteurizada no tiene problema, porque la enfermedad en los humanos se manifiesta con fiebres ambulantes, dolor en las articulaciones, y orquitis, que es inflamación en los testículos”, describió la funcionaria.

En caso de presentar esos síntomas, los pacientes deberán consultar con un médico.

El alcalde de Entrerríos, Jorge Alonso Tamato, dijo que no es algo para alarmarse.“Es para que tomemos conciencia para que no crezca la problemática. Podríamos vernos afectados porque se trasladan muchos animales hacia otras regiones y toda la región depende ”, manifestó.

El Norte de Antioquia es la región productora de leche más importante de Colombia.

Foto: Gobernación de Antioquia