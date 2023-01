Identifican a hombre señalado de lanzar cuchillo contra jugadores en partido entre DIM y Millonarios

“Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar”, aseguró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En la tarde del domingo, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario publicó las fotos y un video de quien sería, según las autoridades, el hombre que lanzó una navaja a la cancha del estadio Atanasio Girardot, en medio del partido entre Deportivo Independiente Medellín y Millonarios.

“Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a identificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar”, señaló Federico Gutiérrez, quien advirtió que los detalles sobre estos hechos serán entregados este lunes en una rueda de prensa a las 9:00 a.m.

El suceso se presentó cuando los jugadores del club embajador celebraron un gol en el minuto 93; el equipo capitalino le ganó 2 - 1 al DIM.

El hecho generó indignación entre los hinchas, quienes pidieron a las autoridades la pronta y plena identificación del agresor, llamado al que se unió la Dimayor, que mediante un comunicado rechazó los hechos y también exigió a la Policía Nacional “mejorar las requisas y controles de seguridad, previos al acceso de las tribunas”.

"No estoy de acuerdo con lo que ocurrió en el partido con Millonarios creo que eso está muy mal hecho y ojalá eso no se repita", comentó Rubén Darío López, hincha del Medellín.

"Es una situación triste, el futbol es para vivirlo en paz, para vivirlo en familia para vivirlo en convivencia", señaló Karen Carvajal, habitante de la capital antioqueña.

Las autoridades confirmaron que durante el encuentro deportivo entre Medellín y Millonarios también se incautaron dos armas blancas y dos personas más fueron sancionadas con Ley del Fútbol por riñas dentro del estadio.

Por este hecho, el hombre se enfrenta a una multa de entre 20 y 100 salarios mínimos legales vigentes y la restricción para ingresar a escenarios deportivos.