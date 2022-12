Ilustradora bogotana plasma en postales las fachadas de Medellín

Lizeth León es una bogotana que se hizo famosa en Internet por ilustrar las fachadas de su ciudad y publicar los dibujos en sus redes sociales. Fue tal la acogida que tuvo entre sus seguidores, que la iniciativa llegó al punto de convertirse en un libro en el que recopiló todas las localidades de Bogotá, dibujadas a mano. (Vea también El recomendado de #CódigoCaracol es un libro que aún no se ha publicado pero que busca financiación )

Estuvo en Medellín, visitó la Fiesta del libro y se contactó con medios locales para hablar de su obra y hacer otras ilustraciones que tenía pendientes. Aquí se le ocurrió trabajar en una sorpresa para las personas interesadas en su trabajo.

Aunque no alcanzó a presentar el proyecto en la Fiesta del libro, por inconvenientes con la impresión del libro, Lizeth aprovechó su visita Medellín para hacer una pequeña versión de sus fachadas, esta vez en la capital de Antioquia.

Así, quienes la apoyaron desde un principio con la iniciativa de “Fachas bogotanas”, recibirán una edición especial de postales con fachadas de Medellín.

No se trata de expandir el proyecto a otras ciudades, pero según León “es muy chévere hacer fachadas de Medellín. No es como en Bogotá, pero sí unas pocas para publicar y para hacer unas postales como material adicional, para que la gente que compre el libro en Medellín, se lleve también algunas postales de acá”.

Entre los barrios elegidos por @cucharitadepalo , como se hizo famosa en Twitter, estuvieron Laureles, Prado, Moravia, Lovaina y Villa Hermosa.

“Tengo muy buen material de ahí, ya voy a empezar a dibujar y subir un poco de las cosas que voy a hacer”, afirmó la artista, que es filósofa y periodista de profesión.

Para esta ilustradora hay unas diferencias muy dicientes entre las fachadas de Bogotá y Medellín, “es muy notoria en los materiales y en los diseños de las casas que encontré en general, desde las populares, hasta las planeadas”.

Por ejemplo, afirma que los paisas “tienen una disposición de las escaleras junto a la puerta principal y eso es muy presente en buena parte de las fachadas y en Bogotá eso definitivamente no se ve. Incluso las fachadas populares las veo más ricas en los materiales”.

El libro está a punto de salir al mercado y fue financiado con una estrategia de crowdfunding, en la que sus seguidores hicieron un aporte económico y a cambio recibirán un ejemplar de sus fachadas.

Así se hizo el trabajo de Fachadas bogotanas:

Fachadas Bogotanas - Video Oficial from Juan David Ortiz on Vimeo .