El video comienza a circular con popularidad en las redes sociales. Algunos lo aceptan con jocosidad, otros están indignados.

Allí se logra apreciar a un hombre que no solo imita la voz el capo del cartel de Medellín, también está vestido con atuendo de la época, con el peinado y con el bigote que caracterizó a Pablo Escobar.

El mensaje al alcalde Federico Gutiérrez fue: “Necesito que se le informe al señor alcalde que el 15 de noviembre lo invitamos al sancocho que vamos a hacer allá en Al Alpujarra…”.

Según el grupo de taxistas, la idea es protestar por el transporte ilegal y a las plataformas como Uber.

En el video se menciona a Fuerza Amarilla como la organizadora de esta movilización para el 15 de noviembre, aunque Ovidio García, representante de este gremio, aseguró que no es oficial este video y que controlar a todos los taxistas para que este tipo de cosas no ocurran, es imposible.



Imitando a Escobar, grupo de taxistas de Medellín invitan al alcalde a hablar de transporte ilegal

Por el momento, el alcalde Federico Gutiérrez no se ha pronunciado al respecto.