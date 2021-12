Impactantes relatos de sobrevivientes de bus accidentado en Antioquia: dicen que hubo negligencia

Transeúntes y rescatistas del cuerpo de Bomberos se abocaron a tratar de ayudar a los ocupantes de un bus accidentado en Antioquia, en San Luis.

El amanecer dejó ver la dimensión de la tragedia. Siete personas murieron y veinte resultaron heridas, ocho de ellas de mayor gravedad. Otras trece salieron ilesas.

Dayana Herrera fue una de las sobrevivientes y narró cómo vivió el momento del accidente: “El bus estaba quedándose sin energía porque no venía el aire y lo estaban arreglando, pero de negligencia no lo terminaron de arreglar, sino que arrancaron. Entonces, cuando veníamos, yo me estaba quedando dormida, después algo como que me despertó y yo lo miré a él (su acompañante) porque estaba al lado mío y veo que el bus se me estaba yendo de lado. Una señora gritó por allá ‘¡nos estamos cayendo!’, entonces yo miré hacia la ventana y se me reventó el vidrio y lo que hice fue taparme la cara. Cuando alguien prendió el celular ya todos estaban con la cara partida”.

Fernando Herrera, que viajaba con Dayana, explicó que “el conductor se quedó sin frenos y cogió la curva muy abierta”.

Aunque no se conocen aún las identidades de las víctimas del bus accidentado en Antioquia, ya avanzan las investigaciones. Un testigo señala que se trata de seis hombres y una mujer en embarazo.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo cubría la ruta Bogotá – Moñitos, en el departamento de Córdoba.