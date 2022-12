Impotencia y desesperanza: esto siente el actor paisa Fabio Restrepo por su EPS

Desgarrador. Así es el relato que en un video de seis minutos publicado en las redes sociales da el actor paisa Fabio Restrepo.

Restrepo, famoso por su participación en la serie Sin tetas no hay paraíso y la película Sumas y restas, reclama por la ineficiencia de su EPS, Cafesalud, porque no le entregan algunos medicamentos.

“Había hablado antes sobre lo de la salud en Colombia… no me había tocado, ya me tocó”, asegura en la grabación.

Además, el artista asegura estar enfermo y que su condición lo pone nervioso.

“Como es que voy nervioso, porque tengo problemas de salud, a Cafesalud, y una doctora muy amable me atiende, me manda exámenes, un montón de medicamentos y no hay un solo medicamento”, manifiesta. “No, por Dios, es que no tienen ni acetaminofén. ¿Por qué nos cobran salud, por qué pagamos salud?”, se cuestiona.

El actor, cuyos videos en las redes sociales se han vuelto virales –este alcanza más de 100 mil reproducciones-, arremete también contra los políticos y dice estar desesperado.

“Si usted no se ha enfermado, no tiene idea de lo que estoy hablando. Es una denuncia desesperada, me imagino que me toca esperar la muerte”, denuncia Restrepo.

Noticias Caracol trató de comunicarse con Restrepo, para conocer más detalles sobre su denuncia publicada este viernes en las redes sociales, pero no fue posible.

En Colombia, los usuarios de la EPS Cafesalud han sufrido por la mala prestación en el servicio luego de que fueran trasladados a su nombre los afiliados de Saludcoop tras el desflaco y quiebra de esa entidad. (Vea también: ¿Es usuario de Saludcoop? Esto es lo que necesita saber sobre cambio a Cafesalud ).