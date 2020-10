Impresionante gresca entre agentes de tránsito y un motociclista en Rionegro

Una impresionante gresca entre cerca de ocho agentes de tránsito y un motociclista se presentó en el municipio de Rionegro, oriente antioqueño.

Una grabación de la comunidad registró el hecho en el que el hombre, quien había omitido el llamado de las autoridades, se enfrenta a golpes con los agentes.

“Ante el llamado de un agente de tránsito de nuestra Secretaría de Movilidad se hizo un pare porque un ciudadano no portaba la revisión técnico-mecánica, no tenía Soat, tenía las llantas lisas, no tenía ni retrovisores, ni direccionales. Este ciudadano hizo caso omiso al llamado de la autoridad y procedió a la fuga, en ese momento, el agente de tránsito quiso parar esa fuga y se llamaron otros compañeros”, explicó el subsecretario de Movilidad de Rionegro, Duberney Pérez.

En el video se ve la moto tirada a un lado de la vía y la fuerte riña entre los agentes y el hombre, mientras la comunidad reclama un mejor trato para el infractor.

“Estamos tratando de dar cumplimiento cabal a las normas de tránsito, una persona que no porte su revisión técnico-mecánica o su Soat al orden del día es un potencial peligro para los demás actores viales del municipio”, subrayó Pérez.

El funcionario recalcó que tampoco se tolerarán abusos de autoridad y en ese sentido se inició una investigación por el procedimiento, mientras que el conductor fue sancionado por las irregularidades y agresión a un servidor público.